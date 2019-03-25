Мартинес: шесть очков — лучшая награда за старания сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от выездной победы над командой Кипра (2:0) в отборочном матче чемпионата Европы -2020.



«Такие матчи бывают сложными, если их не начать хорошо. Поле было очень сухим, но хорошо, что мы начали здорово и забили два быстрых гола. После перерыва мы контролировали мяч и играли спокойно. Шесть очков из шести возможных — это лучшая награда за наши старания и работу, но ещё ничего не решено. Нужно сосредоточиться на следующих матчах против Казахстана и России», — цитирует Мартинеса интернет-порталGoal.



Сборная Бельгии набрала шесть очков и возглавила группу I. Ранее бельгийцы дома победили сборную России со счётом 3:1. Сборная Кипра имеет в активе три очка.