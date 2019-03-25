«Арсенал» и дортмундская «Боруссия» интересуются старшим сыном Тюрама

Нападающий «Генгама» Марку Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, привлёк внимание серьёзных европейских клубов.



Как сообщает Le10sport.com, интерес к 21-летнему футболисту проявляют лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Оба клуба следят за прогрессом форварда. По словам издания, «канониры» и «шмели» могут предпринять попытки заполучить талантливого игрока уже в ближайшее летнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне Тюрам принял участие в 24 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 7 голов и 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые и 2 красные карточки.



Напомним, у Лилиана Тюрама также есть младший сын Кефрен, являющийся выпускником академии «Монако». Интерес к 17-летнему полузащитнику проявляют «Челси», «Ливерпуль» и «Ювентус».

Сын Тюрама заинтересовал «Челси», «Ливерпуль» и «Ювентус»