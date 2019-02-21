Сын Тюрама заинтересовал «Челси», «Ливерпуль» и «Ювентус»

«Челси» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Кефрену Тюраму, сыну бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. 17-летний футболист является выпускником академии «Монако», однако до сих пор не подписал профессиональный контракт со своим клубом.

Таким образом, летом нынешнего года клубы могут приобрести игрока, который играет на позиции полузащитника, по минимальной цене. Как сообщает Daily Mail, английским клубам конкуренцию также составит «Ювентус».

Издание отмечает, что уход Кефрена также может быть связан с неразберихой с «Монако», который дважды по ходу этого сезона сменил тренера, уволил спортивного директора Майкла Эменало и вице-президента Вадима Васильева и находится внизу турнирной таблицы чемпионата Франции.