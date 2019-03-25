Экс-форвард «Милана» Массаро: игроки сборной России вырастают из года в год

Бывший нападающий «Милана» Даниэле Массаро признался, что был впечатлён организацией чемпионата мира, прошедшего в России в 2018 году.



«Кого из российских футболистов хотел бы видеть в „Милане“? Честно говоря, я не особо слежу за российским чемпионатом. Я видел матчи вашей национальной сборной, и несколько футболистов показались мне интересными. Они вырастают из года в год. Ведь мне повезло быть комментатором на чемпионате мира, находясь в Москве.



Организация чемпионата мира в России была фантастической, я был поражён. Всё на высшем уровне: начиная от публики и заканчивая спортивной составляющей. Об этом говорю не только я, но и все, кто получил возможность побывать там», — сказал Массаро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.



Полное интервью с Даниэле Массаро читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.