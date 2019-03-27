Манчини: было важно забить Лихтенштейну много голов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал разгромную победу (6:0) над национальной командой Лихтенштейна в матче отборочного этапа Евро – 2020.

«С первых минут мы играли так, как и собирались. Победа над Лихтенштейном предполагалась, но было важно сохранять концентрацию и забить сопернику много голов. Очень важно, что мы создали столько моментов, чтобы сделать эту игру настоящей. Надеюсь, что наши дебютанты ещё долго будут выступать за сборную. Это было бы по-настоящему приятно.

Июньские матчи против Боснии и Греции, наверное, будут играть основополагающую роль для группы», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.

Проведя два матчи и набрав шесть очков, сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы J. В матче первого тура команда Роберто Манчини со счётом 2:0 обыграла Финляндию.