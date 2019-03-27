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Дубль Квальяреллы с пенальти помог сборной Италии разгромить Лихтенштейн

Дубль Квальяреллы с пенальти помог сборной Италии разгромить Лихтенштейн
Футбол / Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии принимала национальную команду Лихтенштейна. Встреча команд состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Голами в составе сборной Италии отметились полузащитники Стефано Сенси и Марко Верратти, а также нападающие Мойзе Кин, Леонардо Паволетти и Фабио Квальярелла, оформивший дубль с пенальти в этой встрече. В компенсированное время первого тайма прямую красную карточку получил защитник национальной команды Лихтенштейна Даниэль Кауфман.

В другом матче группы сборная Боснии и Герцеговины встречалась с командой Греции. Игра состоялась на стадионе «Билино Поле» в Зенице и завершилась со счётом 2:2.

Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы доступна на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 2-й тур
26 марта 2019, вторник. 22:45 МСК
Италия
6 : 0
Лихтенштейн
1:0 – Сенси – 17, 2:0 – Верратти – 32, 3:0 – Квальярелла – 35 (пен), 4:0 – Квальярелла – 45+3 (пен), 5:0 – Кин – 70, 6:0 – Паволетти – 77
Удаления: нет – Кауфман, 45+2
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 2-й тур
26 марта 2019, вторник. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
2 : 2
Греция
1:0 – Вишча – 10, 2:0 – Пьянич – 15, 2:1 – Фортунис – 64 (пен), 2:2 – Коловос – 85
Удаления: Пьянич, 65 – нет
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