Дубль Квальяреллы с пенальти помог сборной Италии разгромить Лихтенштейн

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии принимала национальную команду Лихтенштейна. Встреча команд состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.



Голами в составе сборной Италии отметились полузащитники Стефано Сенси и Марко Верратти, а также нападающие Мойзе Кин, Леонардо Паволетти и Фабио Квальярелла, оформивший дубль с пенальти в этой встрече. В компенсированное время первого тайма прямую красную карточку получил защитник национальной команды Лихтенштейна Даниэль Кауфман.



В другом матче группы сборная Боснии и Герцеговины встречалась с командой Греции. Игра состоялась на стадионе «Билино Поле» в Зенице и завершилась со счётом 2:2.



Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы доступна на «Чемпионате».

