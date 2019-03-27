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Экс-форвард «Ливерпуля» Беллами лишён водительских прав на 1,5 года

Экс-форвард «Ливерпуля» Беллами лишён водительских прав на 1,5 года
Футбол / Англия

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Уэльса Крейг Беллами был лишён водительских прав на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает BBC, инцидент произошёл в Кардиффе 9 марта. Полиция зафиксировала почти двукратное превышение допустимого лимита алкоголя в организме Беллами. На судебном заседании 39-летний валлиец признался, что действительно в тот день выпил, но не планировал садиться за руль. Однако после этого он выспался и только вечером решил сесть в машину после того, как ему позвонила подруга.

Несмотря на признание своей вины, Беллами не сможет управлять автомобилем в ближайшие полтора года. Также на него был наложен штраф в размере £ 650.

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