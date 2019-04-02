А. Березуцкий: последние четыре месяца моей игры — худший футбол в карьере

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал, почему не стал участвовать в чемпионате мира – 2018 в составе национальной команды, а также рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в последние месяцы карьеры.



«Почему не играл на чемпионате мира? Это вопрос к Васе. Со мной всё проще: я получил серьёзную травму для своего возраста. Предполагая, что закончу карьеру летом, особо не торопился восстанавливаться, но делал всё профессионально.



Последние четыре месяца моей игры – худший футбол в карьере. Возможно, для Васи был смысл ехать на чемпионат мира, но он сам говорил, что у него не было сил, ничего. Игру переносишь хорошо, но через несколько дней чувствуешь себя бабушкой 108 лет», — сказал Березуцкий в программе «Foot’больные люди» в YouTube.

А. Березуцкий: не пускаем Слуцкого за руль, потому что переживаем за свою жизнь