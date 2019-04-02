А. Березуцкий: не пускаем Слуцкого за руль, потому что переживаем за свою жизнь

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, почему они с братом Василием стараются не пускать за руль наставника команды Леонида Слуцкого во время совместных поездок на автомобиле.



«У меня Volkswagen Golf, у Васи машина ещё меньше. Но другую машину иметь там нет смысла: не припаркуешься, не проедешь.



Леонид Викторович любит поездить, игры посмотреть – страна маленькая, всё близко. Когда все вместе ездим, за рулем или я, или Вася, или Олег. Леонида Викторовича не пускаем, потому что переживаем за свою жизнь. Он безопасно водит, но по мелочи сбивает всё подряд», — сказал Березуцкий в программе «Foot’больные люди» в YouTube.



«Витесс» после 27 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.