Ройс: Озил — лучший из тех, с кем я играл

Полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказал мнение по поводу хавбека «Арсенала» Месута Озила.



«Озил — лучший из тех, с кем я играл. Он просто отлично видит своих партнёров. Месут постоянно отдавал передачи — и в сборной, и в клубе. Он умный футболист, я наслаждался игрой в одной команде с ним. Жаль, что сейчас он немного сдал. Надеюсь, что он вернётся к лучшей форме и закрепится в основе «Арсенала», — сказал Ройс в интервью Copa 90.



Озил завершил выступления за сборную Германии из-за конфликта с Немецким футбольным союзом, после того как игрок обвинил организацию в дискриминации по национальному признаку. В нынешнем сезоне немец провёл 19 матчей в АПЛ и забил четыре мяча.