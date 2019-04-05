Каррера: не смогу посмотреть матч «Спартак» — ЦСКА, но буду следить в интернете

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как будет следить за предстоящем дерби красно-белых с ЦСКА в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Сложно выделить какое-то из дерби, что я провёл на посту главного тренера «Спартака». Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.



Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку я планирую поехать на матч «Ювентус» — «Милан» и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры «Спартака» и ЦСКА», — цитирует Карреру Sport24.



Матч «Спартак» – ЦСКА состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



После 21 тура «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 37 очков. Красно-белые (36) располагаются строчкой ниже.

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