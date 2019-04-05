Бистрович: ЦСКА стал сильнее по сравнению с прошлым матчем против «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в 22-м туре чемпионата России.

«Нам нужно восстановиться после прошедшей игры с «Уфой» и подойти к матчу со «Спартаком» в полной боевой готовности. Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым матчем против красно-белых. Мы играем вместе уже почти год и стали лучше понимать друг друга. Уверен, в дерби всё будет как надо», — цитируют Бистровича «Известия».

ЦСКА, набрав 37 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» отстаёт на один балл. Во встрече первого круга команды поделили очки – 1:1.

Встреча состоится завтра, 6 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало матча – 19:00 мск.