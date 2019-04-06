Фернандес: предложение от «Реала» пришло сразу после подписания контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

«Предложение из Мадрида пришло сразу после подписания контракта с ЦСКА в 2012-м. Я считаю правильным свой выбор, для меня это был оптимальный путь развития. С первого дня в ЦСКА чувствую себя абсолютно комфортно. У меня никогда не возникало мысли сменить команду. ЦСКА — мой дом, и я не желаю его покидать», — цитирует защитника «Матч ТВ».

Также Фернандес вспомнил о пребывании в сборной Бразилии.

«Когда меня пригласили в сборную на товарищеский матч с Японией в 2014 году, я хотел взять автограф у моего любимого игрока — Кака, но в итоге так и не решился. Подумал, зачем буду его беспокоить. В Бразилии пресса и болельщики очень сильно нагнетают давление на сборную. После проигранного матча тебя могут побить. В России отношение гораздо спокойнее. В таких условиях мне работать комфортнее», — отметил Марио.



