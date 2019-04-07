«Ротор» одолел «Балтику» в домашнем матче ФНЛ

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал калининградскую «Балтику». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов забил единственный гол встречи. Таким образом, «Ротор» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 6 матчей.



«Ротор» набрал 42 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (35) — на 15-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 30 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Томь» (55) и «Сочи» (51).