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«Ротор» одолел «Балтику» в домашнем матче ФНЛ

«Ротор» одолел «Балтику» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал калининградскую «Балтику». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов забил единственный гол встречи. Таким образом, «Ротор» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 6 матчей.

«Ротор» набрал 42 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (35) — на 15-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 30 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Томь» (55) и «Сочи» (51).

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 – Султонов – 48
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