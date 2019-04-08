Шикарный дальний удар Мертенса — в видеообзоре матча «Наполи» — «Дженоа»

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа, которому ассистировали Маттео Боттегони и Марко Бресмес.

«Дженоа» с 28-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Стефано Стураро. Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором гола стал Дрис Мертенс, которому ассистировал Пётр Зелиньски. Перед самым свистком на перерыв положение уравнял Дарко Лазович с передачи Горана Пандева.

«Наполи», набрав 64 очка, сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Дженоа» (34) остался на 14-м месте.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Кьево». Матч состоится 14 апреля.

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