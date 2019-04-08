Слуцкий: возможно, нам с Гёзюбююком в будущем лучше вместе выпить чая или кофе

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о работе арбитра Сердара Гёзюбююка, который обслуживал матч 29-го тура чемпионата Нидерландов его команды с ПСВ (3:3).

«После матча с ПСВ я хотел задать ему несколько вопросов. Я делал то же самое после матча с АЗ. Тогда также мог быть использован VAR. Каждый должен привыкнуть к нему — фанаты, игроки и, следовательно, рефери тоже. Иногда не понимаю решения судей. Они не должны мне всё объяснять, но если их решения оказывают влияние на конечный результат, то я хочу знать.

Я задавал ему вопросы, но он никогда не отвечал. Я спрашивал о пенальти. На пресс-конференции я получил возможность выразить мнение. Я пытался обратить внимание на его работу ещё после матча первого круга с ПСВ. Тогда язык его тела сказал: «Заткнись, я не собираюсь с тобой разговаривать». Иногда это яснее разговорного языка. У меня все ещё есть вопросы к судье. Ничего не изменилось. Никто не объяснил мне его решения. Я уважаю судей, потому что это сложная работа.

Может быть, будет лучше, если мы с Гёзюбююком выпьем чашку кофе или чая в следующий раз", — приводит слова Слуцкого Voetbalprimeur со ссылкой на Ziggo Sport.