Слуцкий: может, у судьи ко мне личная неприязнь или он не любит толстых людей

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на пресс-конференции высказал своё крайнее недовольство работой судьи Сердара Гёзюбююка, который назначил два пенальти в ворота его команды в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ, а в конце оставил «Витесс» в меньшинстве. Встреча в итоге завершилась ничьей — 3:3.

«Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он для меня худший судья в мире. Или, может быть, у него есть личная неприязнь ко мне. Может быть, он не любит толстых людей или лысых. Я не знаю. Я спросил судью, почему он не посмотрел момент. Он ответил, что всё видел. Это значит, что он высокомерный и эгоистичный. И нехороший арбитр», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.