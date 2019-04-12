«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н'Диайе и Чернова

В 23-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.



Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе. На 72-й минуте защитник Никита Чернов удвоил преимущество ЦСКА, установив окончательный счёт.



ЦСКА, набрав 58 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. Теперь отрыв «армейцев» от второй строчки, на которой располагается «Краснодар», составляет 16 очков. «Быкам» и другим конкурентам московского клуба при этом ещё предстоит провести свои матчи в 23-м туре. «Оренбург» (15) занимает 15-е место.