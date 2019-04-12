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«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н'Диайе и Чернова

«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н'Диайе и Чернова
Футбол / РПЛ

В 23-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе. На 72-й минуте защитник Никита Чернов удвоил преимущество ЦСКА, установив окончательный счёт.

ЦСКА, набрав 58 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. Теперь отрыв «армейцев» от второй строчки, на которой располагается «Краснодар», составляет 16 очков. «Быкам» и другим конкурентам московского клуба при этом ещё предстоит провести свои матчи в 23-м туре. «Оренбург» (15) занимает 15-е место.

Россия - Молодёжное первенство. 23-й тур
12 апреля 2019, пятница. 13:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
2 : 0
Оренбург-мол.
Оренбург
1:0 – Н'Диайе – 13, 2:0 – Чернов – 72
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