Зиньковский: «Спартак» отдаёт игроков и возвращает. Видимо, некуда девать деньги

Воспитанник «Чертаново» полузащитник Антон Зиньковский, ныне выступающий за «Крылья Советов», поделился мыслями о политике московского «Спартака» в отношении молодых футболистов.



«Считаю, надо уходить туда, где ты будешь больше играть. В 20–25 лет надо играть и прогрессировать. Это лучше, чем сидеть на скамейке «Спартака» или «Локомотива» и выходить раз в три матча на 15 минут. Лучше уж тогда играть за «Чертаново» каждый матч по 90 минут.



Там и к воспитанникам относятся иначе? Не знаю, с чем это связано. Вот взять «Спартак». Продали Сашу Зуева в «Ростов», а взяли Ташаева… Не совсем понятно, зачем это делают. Надо давать игровое время и шансы. Продавать и отдавать всех — это неправильно. У «Спартака» много футболистов в аренде. Сначала не дают играть, потом отдают в аренду. После аренды продают в этот же клуб и выкупают обратно. Тратят большие средства на своего игрока. Возможно, некуда девать деньги…» — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

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