Болельщик «Спартака»: мы не дадим отмыть стену Цоя

Болельщик «Спартака», который заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо», объяснил свой поступок.

«Мы написали на плакате, что это дух стадиона. Я сам болею за «Спартак», знаю все традиции. Я начал играть в футбол ещё в клубе «Меч». Там начинал Николай Рассказов, кстати. Мы не дадим отмыть стену. Это память для людей, которые хотят почтить память Виктора Цоя. На кладбище не всегда пускают, а тут каждый может», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серафимой Свердовой.

Напомним, перед началом матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) поклонники бело-голубых разрисовали стену Цоя на Арбате. Надпись на стене повторила строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца». Пресс-служба «Динамо» поддержала действия фанатов, предложив им сфотографироваться на фоне стены с клубной атрибутикой.