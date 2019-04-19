Гулиев объяснил, почему проехал на красный свет

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, у которого сегодня, 19 апреля, решением суда отобрали водительские права, объяснил, почему нарушил правила дорожного движения. На футболиста было наложено наказание за повторный проезд на красный свет.

«Договорились ли о том, что деньги будут перечислены в благотворительный фонд? Да. Само собой, на душе хорошо от того, что помогу людям. Не заметил, что проехал на красный свет, потому что торопился на тренировку. Прав лишили, всё правильно. Как буду перемещаться? Вот так (идёт пешком)», — сказал Гулиев.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.