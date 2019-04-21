Алисон: «Ливерпуль» чувствует не давление, а ответственность

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился мнением о давлении на команду в связи с участием в чемпионской гонке английской Премьер-лиги и борьбе за победу в Лиге чемпионов.

«Давление? Это не давление, а чувство, что мы можем что-то выиграть, чувство ответственности. Мы играем за большой клуб, у которого очень страстные болельщики. В первую очередь их волнует Премьер-лига и Лига чемпионов.

Команда чувствует ответственность и принимает её. Стараемся играть как можно лучше. Собираемся сражаться изо всех сил, чтобы стать чемпионами Англии и выиграть Лигу чемпионов, но это очень сложная задача», — приводит слова Алисона Sky Sports.

Сегодня, 21 апреля, «Ливерпуль» проведёт выездной матч 35-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.