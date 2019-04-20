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Красота дня – Эми Джей, жена защитника Хосе Энрике, победившего рак

Красота дня – Эми Джей
София Михайлова
Фото: instagram.com/amyjaine
Поддержка жены помогла экс-защитнику «Ливерпуля» Хосе Энрике победить рак
Эми была рядом с Хосе Энрике в самый тяжёлый период его жизни.
Футбол / Англия

Испанский защитник Хосе Энрике более всего известен футбольным фанатам по игре за «Ливерпуль». В мерсисайдском клубе он провёл пять лет, за которые ему даже приходилось вставать на ворота. В мае прошлого года Энрике, который завершил карьеру в 2017-м, поставили диагноз: хордома — редкий тип опухоли, которая образовалась у испанца за глазом, в связи с чем он мог лишиться зрения. Экс-игрок «Ливерпуля» перенёс операцию и прошёл длительный курс лечения.

Несколько дней назад в социальной сети Хосе Энрике порадовал болельщиков: «Итак, ребята, сегодня я получил лучшие новости! Мой хирург доктор Симал позвонил мне после получения результатов МРТ. Он подтвердил мне, что я чист! Он сказал, что всё чисто и выглядит отлично. Поэтому теперь полный вперёд! Снова говорю спасибо каждому из вас за поддержку», — написал Энрике.

Во время всего периода лечения рядом с Хосе была его любимая жена Эми Джейн. Вместе они перенесли 11 месяцев лечения, которые включали 35 сеансов химиотерапии. Если бы не Эми, Хосе точно пришлось бы тяжелее.

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