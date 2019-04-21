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«Урал» обыграл «Рубин» благодаря голу Бикфалви на 85-й минуте

«Урал» обыграл «Рубин» благодаря голу Бикфалви на 85-й минуте
Футбол / РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России «Урал» обыграл «Рубин» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин из Смоленска.

Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Автором гола стал Андрей Егорычев. На 4-й минуте гостям удалось восстановить равновесие благодаря голу Дмитрия Полоза. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хорен Байрамян. Победу «Уралу» принёс гол Эрика Бикфалви на 85-й минуте с паса Отмана Эль-Кабира.

«Урал», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (30) остался на 10-м месте.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 25 апреля. «Рубину» предстоит домашняя игра с «Уфой», которая пройдёт 24 апреля.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 – Егорычев – 1, 1:1 – Полоз – 4, 2:1 – Бикфалви – 85
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