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Дебютные голы Рассказова и Гулиева — в обзоре матча «Спартак» — «Енисей»

Дебютные голы Рассказова и Гулиева — в обзоре матча «Спартак» — «Енисей»
Футбол / РПЛ

В 24-м туре чемпионата России московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».

В компенсированное к первому тайму время счёт открыл защитник красно-белых Николай Рассказов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Луис Адриано. В конце встречи победу «Спартака» закрепил Аяз Гулиев с передачи Адриано. Эта победа стала первой для «Спартака» после двух поражений подряд.

Рассказов и Гулиев забили свои дебютные голы за основной состав «Спартака».

Видео можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube.

«Спартак», набрав 39 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) по-прежнему занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом». Оба матча состоятся 25 апреля.

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