Ещенко: рано говорить, что «Зенит» не упустит чемпионство

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко не согласился со словами главного тренера красноярского «Енисея» Дмитрия Аленичева, который выразил уверенность в чемпионстве «Зенита».

«Аленичев сказал, что «Зенит» не упустит чемпионство? Об этом рано говорить. Нам нужно набирать своё.

Когда в карьере было такое, что травмировался игрок, а замены не было? Вот сегодня", — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 24 туров «Зенит», набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (39) — на 5-м месте. На сегодня ближайшим преследователем «Зенита» является «Локомотив», который отстаёт от него на восемь очков.

В 25-м туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо», а «Спартаку» предстоит гостевая игра с «Арсеналом».