Защитник «Шинника» Цховребов подбил мячом птицу во время матча ФНЛ

Во время матча 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги между «Шинником» и «Тюменью» произошёл необычный эпизод.

Защитник «Шинника» Валерий Цховребов, выбив мяч, попал в летящую над стадионом птицу. От удара птица упала на землю и некоторое время пребывала в нокдауне, но затем смогла улететь.

Матч «Шинник» — «Тюмень» закончился победой ярославского клуба со счётом 1:0. Единственный гол забил всё тот же Цховребов.

«Шинник», набрав 49 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» (22) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице.

29-летний Цховребов перешёл в «Шинник» прошлым летом из «Сибири» на правах свободного агента. В этом сезоне провёл 28 матчей в ФНЛ и стал автором двух голов.