Атаманенко: ЧМ показал — футбол может быть безопасен без большого числа полиции

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о безопасности на арене красно-белых и отметил полезный опыт работы в этом плане на чемпионате мира-2018.

«Стадион «Спартак» необычен относительно других стадионов, потому что он был единственным частным стадионом чемпионата мира в России. Он был построен прежде всего для клуба, и лишь потом мы с радостью узнали, что будем частью футбольного праздника. Мы получили материальные активы в виде инфраструктуры и нематериальные: организаторский опыт, человеческие ресурсы, узнаваемость на международном и локальном уровне. С одной стороны, нам было проще, чем остальным, потому что к началу турнира у нас был опыт эксплуатации объекта в разных форматах. Сложность же была в том, что до мая 2017 года и 2018 годов мы проводили матчи чемпионата России.

Разница между чемпионатом России и первенством мира? Во-первых, они различаются форматами клубов и национальных сборных. На клубном уровне нет дружбы между болельщиками, есть накал, особенно между принципиальными соперниками. На чемпионате мира другая атмосфера. Можно даже увидеть активных болельщиков разных клубов, вместе поддерживающих сборную.

Полезным для нас было то, что чемпионат мира показал: футбол может быть гостеприимен и безопасен без участия большого количества полиции. Можно пить пиво, и это хорошо и для болельщиков, и для организаторов, и для кейтеров. Финансовая выгода очевидна, но есть и ещё одна: когда вы лишаете возможности болельщиков выпить пива на стадионе, он сделает это в баре или дома, поскольку культура просмотра футбола это предполагает», — передаёт слова Атаманенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.