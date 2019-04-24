Хадсон-Одои успешно перенёс операцию на ахилле

Нападающий «Челси» Хадсон-Одои, получивший разрыв ахилла, успешно перенёс операцию и приступает к процессу восстановления.

На 41-й минуте матча 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Бёрнли», в столкновении с соперником Каллум-Хадсоном получил травму и выбыл на длительный срок.

«Операция прошла успешно, слава богу. Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку, возвращение начинается уже сейчас!» — написал форвард в «Твиттере».

Восстановление от подобных травм занимает около полугода. Вероятно, форвард пропустит начало сезона-2019/20.



«Челси» набрал 67 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, сместив лондонский «Арсенал».

Турнирная таблица чемпионата Англии.