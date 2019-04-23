У Хадсона-Одои разрыв ахилла, он пропустит начало следующего сезона

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. На 41-й минуте травму в столкновении с соперником получил форвард хозяев Каллум-Хадсон Одои, его заменил Педро Родригес.

«Сезон завершён из-за разрыва ахилла, я опустошён. Буду усердно работать, чтобы вернуться более сильным в следующем сезоне», — написал Хадсон-Одои после матча в своём «твиттере».

Восстановление от подобных травм занимает порядка полугода. Вероятно, форвард пропустит начало сезона-2019/20.

«Челси» набрал 67 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, сместив лондонский «Арсенал». «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата в данный момент является «Ливерпуль» (88).