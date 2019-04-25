«Бенфика» намерена сохранить Фелиша в составе

«Бенфика» намерена сохранить нападающего Жоау Фелиша и хочет сохранить его в своей команде, несмотря на серьёзный интерес к футболисту со стороны некоторых клубов, в числе которых «Ювентус». Ранее в СМИ сообщалось, что в контракте 19-летнего игрока прописаны отступные в размере € 120 млн, которые руководство «Бенфики» хотело бы увеличить до € 200 млн.

«Наш клуб сделает всё возможное, чтобы сохранить своё богатство. Я хочу гарантировать фанатам, что никто не уйдёт. Мы не хотим никого радовать и расставаться с нашими лучшими талантами», — цитирует президента «Бенфики» Луиза Фелипе Виейра Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне в составе «Бенфики» Фелиш принял участие в 22 матчах чемпионата Португалии, в которых забил 13 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.