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В Италии сообщили, что Фелиш хочет перейти в «Ювентус»

В Италии сообщили, что Фелиш хочет перейти в «Ювентус»
Футбол / Италия

Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш выразил своё согласие и готовность на переход в «Ювентус», который активно интересуется 19-летним футболистом. Как сообщает Calciomercato, форвард считает проект «Ювентуса» таким же большим, как и у «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реала», которые также проявляют к нему интерес.

Жорже Мендеш, агент Фелиша, находится в очень хороших отношениях с руководством «Ювентуса» и не хочет договариваться о новой сделке с «Бенфикой». В контракте игрока прописаны отступные в размере € 120 млн, которые руководство «Бенфики» хотело бы увеличить до € 200 млн.

В нынешнем сезоне в составе «Бенфики» Фелиш принял участие в 36 матчах, отметился 15 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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