Кокорин: начиная с сапсана пил пиво, могу себе это позволить в выходной

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда начал давать показания по своему участию в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Когда приехали в Москву, сразу поехали в «Сикрет рум». С какой целью? Я давно не видел брата из-за всех событий, отметить, собраться всей компанией, пообщаться. В первом заведении закончили сидеть в три часа ночи, потом поехали в „Эгоист“, где пробыли до 7 утра. Получается, сутки не спали. Не помню, употреблял ли в „Эгоисте“ алкоголь, там я кушал. Употреблял в «Сикрет руме» и „Кофемании“. Не помню сколько. Но я всё достаточно хорошо помню — начиная с сапсана я пил пиво. Когда у меня выходной, я могу себе позволить», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».