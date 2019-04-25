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Мамаев не смог объяснить, почему ударил Соловчука ногой в голову

Мамаев не смог объяснить, почему ударил Соловчука ногой в голову
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о конфликте с водителем Виталием Соловчуком 8 октября прошлого года, по итогам которого тот получил серьёзные травмы, а футболист вместе со своими друзьями отправился под арест.

«Когда я бил Соловчука, он говорил «хватит». Зачем я ударил его с ноги в голову? Можно что угодно придумать, но я не могу ответить на этот вопрос. Конкретно в тот момент он меня не оскорблял.

Считаю ли я, что избивать ногами – это по-мужски? Я уже сказал, что можно было избежать этой ситуации вне зависимости от того, что он нам сказал. Потому я не стесняюсь говорить правду, я не кривлю душой. Я хочу сделать всё, чтобы все с его стороны забыли эту ситуацию», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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