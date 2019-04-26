Буффон может вернуться в «Ювентус» на руководящую должность

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Ювентус» по окончании текущего сезона. Как сообщает Sportmediaset, если французский клуб не продлит контракт с 41-летним футболистом, то Буффон может получить руководящую должность в туринской команде по окончании нынешнего сезона.



Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» не намерен предлагать новый контракт голкиперу. Издание отмечает, что руководство «Ювентуса» готово предложить работу Буффону и летом следующего года.



Напомним, Буффон перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года. Контракт итальянского вратаря рассчитан до конца сезона-2018/19 и имеет опцию продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне Буффон принял участие в 21 матче за «ПСЖ» и пропустил 15 голов.

«ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Буффоном