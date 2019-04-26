Стерлинг: никто не хочет, чтобы «Ливерпуль» опередил «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг во время вручения ему премии за борьбу с расизмом, поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Стоит оступиться, и „Ливерпуль“ опередит нас. Я этого не хочу. Никто этого не хочет», — приводит слова Стерлинга журналист Энок Кобина в своём «твиттере».

Напомним, что 24-летний Стерлинг является воспитанником «Ливерпуля», а в «Манчестер Сити» он перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 63,7 млн.

После 35 туров «Манчестер Сити», набрав 89 очков, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Ливерпуль» (88) — на втором месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Бёрнли». Встреча состоится 28 апреля. «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Хаддерсфилд Таун», которая пройдёт сегодня, 26 апреля.