Барриос: с юмором отношусь к прозвищу «цепной пёс»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, как относится к прозвищу «цепной пёс».

«Слышал и читал, что меня сравнивали с питбулем. Даже товарищи по команде так называли. Я встречаю это с улыбкой. Отношусь к прозвищу положительно, с юмором. Какое бы прозвище мне ни дали, всегда стремлюсь отдать всего себя на поле», — сказал Барриос, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата».

Вильмар перешёл в «Зенит» в начале февраля 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний хавбек забил 1 гол в 8 матчах.

«Зенит», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

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