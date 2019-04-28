Барриос: мне трудно представить переход в «Спартак»

Мы решили попробовать новый формат в информационных интервью с футболистами – предложили, чтобы вопросы задавали читатели «Чемпионата». Увы, в силу ограниченности времени мы смогли передать Вильмару Барриосу далеко не все вопросы, что были присланы на нашу редакционную почту. Но многие из них получили свой отклик.

— Что для вас пока самое сложное после переезда в Россию? (Андрей Николаев)

— Когда я только приехал в Петербург, самым тяжёлым испытанием был холод. Но сейчас погода наладилась. Поэтому с каждым днём я чувствую себя лучше и лучше.



— Что вы знали о России и о российском чемпионате до перехода в «Зенит»? (Руслан)

— Я не очень много знал о российском футболе. Хотя у меня есть друг Рикардо Лаборде, который несколько лет был игроком «Краснодара». Он мне кое-то рассказывал. Однако это в основном касалось матчей краснодарцев на международном уровне – в Лиге Европы. О чемпионате России я тогда не спрашивал. Конечно, я слышал о «Зените», что это по-настоящему большой клуб, но тем не менее настоящего представления о вашей Премьер-Лиге не имел.



— Какие стереотипы о России, в которые вы верили, разрушились при приезде в Петербург? (Arzu Aleeyeva)

— Представление о том, что медведи по улицам ходят? Нет-нет. (Смеётся) На самом деле у меня не было никаких стереотипов по поводу России. Разве что абсолютно все мои знакомые, обсуждая вашу страну, говорили про холод. Это первое, что приходит на ум. Теперь, чувствую, я достаточно неплохо адаптировался к российскому климату. Честно, наслаждаюсь каждым моментом, который проживаю здесь.



— Ваши самые сильные впечатления о России за время пребывания здесь – как хорошие, так и плохие? (Руслан)

— Мне определённо нравится Петербург. Это восхитительный город! Особенно сейчас, когда наконец-то выходит солнце, я могу оценить всю его красоту. Помимо холода мне не нравится то, что совершенно не понимаю русского языка. Но я бы хотел постепенно его изучать. Так будет проще чувствовать себя в команде, и в обычной жизни.

— Главные стереотипы о Колумбии – кофе, наркотики, мафия. А с чем должна на самом деле ассоциироваться ваша страна? (Роман, болельщик «Зенита»)

— Многое из того, что люди думают и говорят о Колумбии, осталось в прошлом. Возможно, даже ещё до того, как я родился. Уверяю вас, Колумбия – восхитительная страна, прекрасное место для путешествий. У нас очень красивые города. Люди в Колумбии очень сердечные, гостеприимные. Они всегда готовы помочь туристам чувствовать себя там как дома. Прилетев в нашу страну, будете окружены заботой и вниманием. Если получше узнаете колумбийцев, точно захотите вернуться туда снова.

— Какие вещи из колумбийского футбола вы бы хотели увидеть здесь? (Arzu Aleeyeva)

— Дайте подумать… Возможно, то зрелище, иногда целый спектакль, который придумывают болельщики. Иногда это происходит даже до начала матча. Весь стадион поёт, кричит, поддерживая свою команду. Пожалуй, в Колумбии чуть-чуть мощнее, чуть-чуть громче болеют, чем в России.



— Вы выступали в чемпионате Аргентины около трёх лет. Чем этот чемпионат похож на российский, а чем отличается? (Владимир Пятковский)

— Сейчас мне проще давать оценки российскому футболу, поскольку я уже какое-то время здесь играю. Чемпионаты похожи тем, что оба они довольны затратные физически. Все матчи проходят интенсивно, футболисты тратят очень много энергии за 90 минут. Множество единоборств, желания атаковать соперника. В России все команды стараются коллективно двигать мяч. В Аргентине же есть команды, которые строят свою игру вокруг одного центрального нападающего.

— Как вам уровень команд РПЛ? (Рифат Газизуллин, Кировская область, город Малмыж)

— На мой взгляд, в России высокий уровень, все команды достаточно сильны в защите. Не совру, если скажу, что для меня здесь не было ни одного лёгкого матча. Но, как видите, мы уверенно идём к своей цели – первому месту. Чем ближе золото, тем сложнее становится.

Трансферы сделают «Зенит» чемпионом. Они уже принесли ему 100% весенних очков Невероятная статистика.

— Смогли бы вы перейти в «Спартак» из «Зенита»? (Роман, болельщик «Спартака»)

— Мне трудно представить переход в «Спартак». Я счастлив в «Зените»: у нас прекрасный стадион, яркие болельщики, мы слышим их поддержку всегда. Буду делать всё на благо нашей команды. Кроме того, я не думаю о том, что ждём меня завтра или послезавтра.



— Как вы относитесь к тому, что вас называют «цепной пёс»? (Владимир Алексеевич)

— Слышал и читал, что меня сравнивали с питбулем. Даже товарищи по команде так называли. Я встречаю это с улыбкой. Отношусь к прозвищу положительно, с юмором. Какое бы прозвище мне ни дали, всегда стремлюсь отдать себя всего на поле.

— Хочу выразить восхищение вашей игрой и поинтересоваться: это уже форма, близкая к идеальной или мы можем ожидать ещё чего-то большего? (Don Perfect)

— Считаю, у меня есть определённый потенциал для роста. Могу улучшить свою игру. Не надо забывать, что это мой первый сезон в России, поэтому я только знакомлюсь с какими-то вещами, которые здесь приняты. Привыкаю к атмосфере на полях, стадионах и за их пределами. Стараюсь прогрессировать от матча к матчу. Верю, что буду играть ещё лучше.



— Встречались ли вы с расистскими выкриками болельщиков в России? (edesen5)

— Нет, никогда, ни с какими расистскими выкриками в России не сталкивался. Не могу понять откуда берутся такие вопросы. А, в принципе, где бы ты не играл, на любой негатив с трибун стараюсь вообще никогда не обращать внимание. Сконцентрирован только на игре.



— Что думаете по поводу наказаний за расизм? К примеру, о предложении Рахима Стерлинга снимать по девять очков с команды, чьи болельщики выкрикивали расистские кричалки? (edesen5)

— Я не законотворец, чтобы решать по поводу наказаний. Но люди должны уважать друг друга. Не важно, чёрный ты или белый, маленький или большой.



— Буквально через полтора месяца начнется Кубок Америки. Как оцените шансы сборной Колумбии? Какой результат для вашей команды будет считаться успешным? (Василий Еремеев)

— Хороший результат для сборной Колумбии – победа во всех матчах и выигрыш Кубка Америки. Думаю, это реально. Мы должны ставить перед собой такую цель, играть в каждом матче на победу. В сборной Колумбии собраны классные игроки, которые находятся в прекрасной форме.



— «Зенит» в следующем сезоне очевидно будет играть в Лиге чемпионов. Насколько для вас это важно – заявить о себе для ведущих команд Европы? (zespb)

— Играя в Колумбии, а потом в Аргентине, я мечтал когда-нибудь выйти на поле в матче Лиги чемпионов. И вот я здесь, а у «Зенита» есть шанс попасть в этот турнир. Думаю, в Лиге чемпионов у нас всё получится, как мы мечтаем. Вне зависимости от того, с кем сыграем. Надо только выкладываться на сто процентов, биться в каждом эпизоде.

Пришло время похвалить Семака. За то, что наплевал на чужое мнение Футбол команды не стал интереснее и разнообразнее, зато Ракицкий, Барриос и Азмун помогли усовершенствовать имеющийся стиль.

— Игра какой команды из топ-5 лиг вам нравится и почему? (Алмаз). В какой клуб хотели бы перейти после «Зенита»? (WhatZ)

— Я много слежу за чемпионатами Италии, Англии и Испании. Часто смотрю матчи «Барселоны» и «Реала», а в АПЛ мне интересны практически все команды. Всё-таки английская лига очень конкурентоспособна. Естественно, большое внимание уделяю игрокам, выступающим на моей позиции. Конечно, когда-нибудь хотелось бы поиграть в топовом чемпионате. Но, сейчас все мысли связаны именно с «Зенитом», и я прежде всего, должен много трудиться и показывать себя здесь.

— Появилось ли у вас любимое место в Петербурге за это время? Какие русские блюда вы уже успели попробовать? (Денис Twocity)

— Пока видел не так много мест. В основном провожу время с семьёй на Крестовском острове. Есть где погулять, есть хороший парк развлечений. Приятно узнавать новые места в тёплую погоду. Кроме того, я побывал в нескольких ресторанах и пробовал несколько местных блюд, но, откровенно говоря, не вспомню названий. Мне понравилась кухня, было очень хорошо. Главное, я понял, что в России всё на высшем уровне с едой.



Самый оригинальный вопрос задал на испанском языке читатель под ником the_forger. Он звучит так:



Wílmar, como jugabas para el Boca, contéstame por favor:



¿Que pasó con el fantasma del descenso?



¿Que pasó con las gallinas y San Lorenzo?



The_forger добавил от себя: «Это отсылка к песне фанатов «Боки Хуниорс». Как болельщик этой команды, я жду что Вильмар ответит следующими одной-двумя строчками из этой же песни. Ведь он знает её, как бывший игрок «Боки». Перевести адекватно достаточно тяжело, если дословно, то «Что произошло с призраком понижения в классе? Что произошло с цыплятами и «Сан-Лоренцо?». Это отсылка к «Ривер Плейт»: Одно из прозвищ команды, в частности, — «gallinas» (цыплята). Оно родилось после игры с уругвайским «Пеньяролем», когда «Ривер» вёл 2:0, но в итоге проиграл 2:4».

Барриос засмеялся, прочитав эти строчки. – Поскольку я сейчас игрок «Зенита», предпочту отвечать на вопрос о своей нынешней команде.