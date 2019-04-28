«Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря голам Уткина и Стоцкого

В матче 26-го тура чемпионата чемпионата России «Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Даниил Уткин, которому ассистировал Иван Игнатьев. На 55-й минуте преимущество краснодарского клуба увеличил Дмитрий Стоцкий. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Вандерсон. На 88-й минуте вторую жёлтую карточку получил Никола Влашич и был удалён.

«Краснодар», набрав 46 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (44) опустился на 4-е место.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом», а ЦСКА предстоит домашняя встреча с «Динамо». Оба матча состоятся 5 мая.