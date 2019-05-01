Робертсон: знаем, что с «Барселоной» будет тяжело, но мы полны уверенности

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Уверен, будет невероятно сложно. У «Барселоны» потрясающее трио в нападении, и, конечно, за неё играет лучший, на мой взгляд, футболист мира. Нам от этого проще не станет!

Надо образцово сыграть в обороне, но мы уверены, что и сами способны доставить проблемы сопернику. У нас самих три первоклассных нападающих и игроки, умеющие создать опасность из глубины.

Полуфинал — это здорово, но эти матчи крайне напряжённые и эмоциональные. Эти эмоции надо уметь контролировать, чтобы они не взяли верх. Мы знаем, что будет тяжело, но полны уверенности, что способны добиться нужного результата», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.