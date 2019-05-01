Йокич: русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет

Защитник «Уфы» Боян Йокич сравнил уровни чемпионата России и итальянской Серии А, где он выступал за «Кьево».

«Русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет. Может быть, в Серии А есть топ-команды как «Ювентус», «Милан», «Интер», несколько больших команд, которые и делают эту лигу более знаменитой. Просто у них есть очень сильные традиции. И если игроку говорят, что он подпишет контракт с «Ювентусом», он сразу едет подписывать. Результаты в Серии А тоже похожи на российские – 1:0, 1:1.

Команды хорошо подкованы тактически. В АПЛ лучшие игроки мира, в Ла Лиге играют в самый красивый футбол. Остальные лиги более или менее похожи. Может быть, игроки охотнее едут из Южной Америки в Италию, а в Россию поедут меньше, потому что они думают, что это далеко, другая страна. В итоге эти футболисты сначала приезжают в Европу, а затем в Россию", — цитирует Йокича «Горобзор».