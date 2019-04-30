«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.



Напомним, трансфер должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки внутри московского «Локомотива». Сейчас стороны стремятся договориться обо всём к предстоящему летнему трансферному окну.



Живоглядов выступает в составе «Уфы» с 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний российский защитник принял участие в 18 матчах за уфимскую команду и отметился двумя результативными передачами.



«Уфа» набрала 25 очков в 26 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (49) — на втором месте в таблице чемпионата России. Лидером турнира на данный момент является «Зенит».

Живоглядов должен зимой перейти из «Уфы» в «Локомотив»