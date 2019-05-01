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Кутузов: Роналду спрашивал меня о «Милане» и Шевченко

Кутузов: Роналду спрашивал меня о «Милане» и Шевченко
Футбол / Италия

Бывший нападающий сборной Белоруссии Виталий Кутузов рассказал о заинтересованности, которую проявлял к «Милану» нынешний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, выступавший с ним вместе в лиссабонском «Спортинге».

«Когда жили в одной комнате, мы говорили по-португальски. Криштиану знал, что я приехал из „Милана“, и он задавал мне тысячу вопросов. В то время выступать за „россонери“ было престижно. Он спрашивал меня о Мальдини, Костакурте, Индзаги и Шевченко. И тренировочном лагере в Миланелло, который в то время был на ведущих ролях в мире. Он хотел знать, как тренируются чемпионские команды и как они добиваются прогресса на физическом уровне», — цитирует Кутузова La Gazzetta dello Sport.

Кутузов выступал за «Спортинг» с 2002 по 2003 год.

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