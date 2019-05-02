Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», может покинуть клуб спустя год после перехода.



Как сообщает Football Espana со ссылкой на AS, испанский футболист может в летнее трансферное окно пополнить мексиканскую команду «Атлетико Сан-Луис», в настоящий момент вытупающую во втором по силе дивизионе. Поспособствовать переходу должен тот факт, что владельцам «матрасников» из Мадрида принадлежит половина акций клуба.



Торрес выступает за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

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