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Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил результаты голосования за звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.

Лучшим игроком по итогам первых матчей 1/2 финала был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который оформил дубль в ворота «Ливерпуля» и помог своей команде добиться победы со счётом 3:0.

В голосовании аргентинец обошёл своего партнёра по атаке «Барселоны» Луиса Суареса и двух полузащитников «Аякса» Френки де Йонга и Дони ван де Бека, которые своими действиями принесли амстердамцам победу в гостевой игре с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игра «Аякс» – «Тоттенхэм» пройдёт на следующий день на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме.

Как правильно восхищаться Месси
Все снова в восторге от его игры.
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