Защитник «Урала» Меркулов извинился за поражение в матче со «Спартаком»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов принёс извинения болельщикам за поражение команды в матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).



«Спасибо большое всем, кто пришёл на матч. Сегодня получилась очень эмоциональная, хорошая игра. Надеюсь, она вам понравилась. Извините, конечно, за результат, но все парни старались, бились. Думаю, ни к кому у вас не может быть претензий», — приводит слова Меркулова официальный «твиттер» клуба.

«Спартак» набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 11-м месте.



В следующем туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет на домашнем стадионе с «Уфой» 12 мая, а «Урал» 10 мая проведёт выездную встречу с «Оренбургом».