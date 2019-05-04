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Парфёнов: более объективным результат был бы, не проиграй мы «Спартаку»

Парфёнов: более объективным результат был бы, не проиграй мы «Спартаку»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение со счётом 0:1 в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Получился качественный, интересный матч, единственное, чего нам не хватило, — забить. Мы создавали хорошие предпосылки для этого. Более объективным результат был бы, если бы мы не проиграли, но есть счёт. Мы очень расстроены, ведь было хорошее качество, но без результата. Хотел бы поблагодарить ребят, хотели победить, были видны настрой и желание порадовать болельщиков, которые заполнили трибуны. Всё, кроме результата, соответствовало хорошему футболу.

Можно ли сказать, что после этого поражения команда сосредоточит силы на Кубке? Нам и в чемпионате очки нужны. У нас есть матч в Оренбурге, и мы готовимся к нему. Придёт Кубок — будем думать. После игры с «Уфой» был ли разговор с командой? После каждого поражения есть разговор.

Семь ударов в створ — показатель, что ребята хотели забить. Удары — плод ежедневной работы, но мы не забили, а Фернандо смог. Сейчас можно говорить, стоило ли выпустить раньше Панюкова. Паша достаточно много цеплялся за мячи и достаточно хорошо работал во втором тайме. Не хватало человека в атаке повыше.

Погребняк? Не люблю говорить отдельно по игрокам, мы делаем это в раздевалке. Паша — опытный футболист, но пропустил почти год. Есть хорошие моменты, которые он создаёт для команды. Уверен, он может больше и сделает больше», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата».

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