Стали известны детали контракта Мбаппе

Французский журналист Арно Херман в своём документальном фильме о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе, который впервые будет показан в ближайший четверг, раскрыл детали контракта футболиста с парижанами. Об этом сообщает leJDD.

По сведениям издания, заработная плата игрока в клубе до вычета налогов равняется € 1,468 млн в месяц. К этой сумме приплюсовывается бонус за этические нормы, который составляет € 259 тыс. в месяц. После вычета налогов оклад 20-летнего нападающего составляет € 775 тыс. в месяц. Таким образом, в год чистыми француз получает € 9,3 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Мбаппе 41 сыгранный матч, 36 забитых мячей и 17 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.