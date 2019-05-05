Тухель: «ПСЖ» подошёл к матчу с «Ниццей» как к товарищеской встрече

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал результат матча 35-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (1:1).



«У меня сложилось впечатление, что во втором тайме матча с „Монпелье“ мы играли лучше, чем с „Ниццей“. Было ощущение, что мы подошли к этому матчу как к товарищеской встрече. Нам не хватало интенсивности, ускорения. Возможно, это нормально, так как чемпионат уже выигран. Но мы должны дожимать сезон до конца, выкладываться до последней игры. Это было далеко не самое лучшее наше выступление.



Мы проходим странный этап. Мы выиграли чемпионат очень рано и упускали некоторые вещи из виду, это очевидно. Мы не довольны тем, как играли в последнем матче», — приводит слова Тухеля Canal+.

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