Игроки «Норвича» толкали автобус, сломавшийся во время парада

Футболисты «Норвич Сити» попали в забавную ситуацию во время празднования выхода в Премьер-лигу.

Игроки проводили чемпионский парад по улицам города, но вдруг автобус, на котором они ехали, сломался посреди дороги. Футболистам пришлось выйти и подтолкнуть автобус, чтобы он продолжил движение.

«Норвич», набрав 94 очка, финишировал на первом месте в Чемпионшипе. Клуб вернулся в высший дивизион спустя три года. Лучшим достижением в истории клуба является третье место в Премьер-лиге, завоёванное в сезоне-1992/93.

Вторую путёвку в АПЛ завоевал «Шеффилд Юнайтед». За третью — в плей-офф турнире поборются четыре клуба. «Лидс Юнайтед» сыграет с «Дерби Каунти», а «Вест Бромвич Альбион» встретится с «Астон Виллой».